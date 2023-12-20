جامعة الإسكندرية تحصد المركز الثاني محليا في «التصنيف الأخضر»

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية عن فوز جامعة الإسكندرية بالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية والمركز 207 عالميًا ضمن نتائج التصنيف الأخضر للجامعات Green metric لعام 2023، والذي تم الإعلان عنه في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة مطلع الشهر الجاري، بالتزامن مع الدورة 28 لمؤتمر الأطراف cop 28 حيث شاركت 1183 جامعة من 84 دولة هذا العام.

وقال الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في بيان اليومؤ إلى تقدم جامعة الإسكندرية عالمياً في التصنيف بعد أن احتلت المركز 283 عالميا في عام 2022.

مجالات سهمت في تقدم جامعة الإسكندرية في المراكز

وأضاف أن الجامعة تألقت في ميادين محددة حيث جاءت في المركز 127 في مجال ترشيد وإعاده تدوير المياه والمركز 130 في مجال التعليم والبحث العلمي والمركز 183 في مجال الطاقة وتغيير المناخ.

تحسين جودة التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية

وأرجع هذا التفوق الشامل إلي الالتزام الجاد من قبل الجامعة في تحقيق مستويات متقدمة في مختلف مجالات الاستدامة والحفاظ على بيئة العمل الاكاديمي كما يعكس هذا التطور الجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة بقيادة الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية لتحسين جودة التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية وتطوير البرنامج التعليمية وتعزيز الأنشطة الطلابية وتوسيع التعاون الدولي وإنشاء الدرجات العلمية المزدوجة.

يذكر أن التصنيف الأخضر للجامعات يستند في عملية التقييم علي 3 ركائز وهي القيمة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ويتضمن 6 مؤشرات وهي ( البيئةوالبنية التحتية - الطاقة وتغير المناخ - المخلفات - الماء - المواصلات - التعليم والبحث العلمي).