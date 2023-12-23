تصعيد لاعبين بـ«ناشئي المصري» للفريق الأول

قرر الكابتن علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، وبعد التنسيق مع الكابتن عباس نور الدين، المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي، تصعيد الثنائي إبراهيم ناجي ومحمد فوزي جاد، لاعبا الفريق تحت 20 عامًا بالنادي، الذي يقوده الكابتن حمادة طلبة، للتدريب مع الفريق الأول.

مواجهة بورسعيد والإسماعيلي

ويتواجد الفريق المصري خلال الأسبوع الحالي للتدريب ببورسعيد، استعدادًا لخوض مباراته بالجولة الحادية عشر من الدوري، والتي تجمعه بالإسماعيلي، والمقرر إقامتها في الأول من يناير المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.

ويشغل اللاعب إبراهيم ناجي مركز قلب الدفاع بفريق ناشئي المصري، بينما يشغل زميله محمد فوزي جاد مركز الظهير الأيمن.

المصري يحتفل بذكرى النصر على العدوان الثلاثي

على الجانب الآخر، احتفل النادي المصري عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بالذكرى السابعة والستين لـعيد بورسعيد القومي، لانتصارات بورسعيد على العدوان الثلاثي عام 1956، والذي يحتفل فيه المصريون بذكرى النصر.