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جداول امتحانات التيرم الأول للمرحلة الإعدادية بجنوب سيناء.. «أساسي ومهني»

كتب:

داليا منير
10:33 ص | السبت 16 ديسمبر 2023
امتحانات - أرشيفية

امتحانات - أرشيفية

أعلنت مديرية التعليم بمحافظة جنوب سيناء، جداول امتحانات صفوف النقل للمرحلة الإعدادية والصم وضعاف السمع 2023/2024، والتي تنطلق يناير المقبل.

جدول امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي للفصل الدراسي الأول

وجاء جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي كالتالي:

- السبت 13 يناير: اللغة العربية والخط العربي والإملاء والتربية الدينية

- الأحد 14 يناير: اللغة الإنجليزية والجبر والإحصاء

- الاثنين 15 يناير: الهندسة والتربية الفنية 

- الثلاثاء 16 يناير: الدراسات الاجتماعية 

- الأربعاء 17 يناير: العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول

بينما جاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول كالتالي: 

- الأحد 21 يناير: اللغة العربية والخط العربي والإملاء والتربية الدينية 

- الاثنين 22 يناير: اللغة الإنجليزية والجبر والإحصاء 

- الثلاثاء 23 يناير: الهندسة والتربية الفنية 

الأربعاء 24 يناير: الدراسات الاجتماعية 

الخميس 25 يناير: العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي المهني للصم وضعاف السمع

وجاء جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي المهني للصم وضعاف السمع الفصل الدراسي الأول كالآتي:

السبت 13 يناير: لغة عربية 

الأحد 14 يناير: اللغة الإنجليزية والتربية الدينية

الاثنين 15 يناير: الرياضيات والرسم الفني

الثلاثاء 16 يناير: العلوم  وعلم أصول الصناعة

الأربعاء 17 يناير: الدراسات الاجتماعية وحاسب آلي

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي المهني للصم وضعاف السمع

وجاء جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي المهني للصم وضعاف السمع الفصل الدراسي الأول كالآتي:

السبت 13 يناير: اللغة العربية

الأحد  14 يناير: اللغة الإنجليزية والتربية الدينية 

الاثنين 15 يناير: الرياضيات والرسم الفني 

الثلاثاء 16 يناير: العلوم وعلم أصول الصناعة 

الأربعاء 17 يناير: الدراسات الاجتماعية وحاسب آلي 

جداول امتحانات الصف الثالث الإعدادي المهني للصم وضعاف السمع

وجاء جداول امتحانات الصف الثالث الإعدادي المهني للصم وضعاف السمع للفصل الدراسي الأول كالتالي:

- الأحد 21 يناير: لغة عربية وتربية دينية

- الاثنين 22 يناير: اللغة الإنجليزية وعلم أصول الصناعة

- الثلاثاء 23 يناير: الرياضيات والرسم الفني

- الأربعاء 24 يناير: الدراسات الاجتماعية

- الخميس 25 يناير: العلوم وحاسب آلي

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