جداول امتحانات التيرم الأول للمرحلة الإعدادية بجنوب سيناء.. «أساسي ومهني»
كتب:
داليا منير
10:33 ص | السبت 16 ديسمبر 2023
امتحانات - أرشيفية
أعلنت مديرية التعليم بمحافظة جنوب سيناء، جداول امتحانات صفوف النقل للمرحلة الإعدادية والصم وضعاف السمع 2023/2024، والتي تنطلق يناير المقبل.
جدول امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي للفصل الدراسي الأول
وجاء جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي كالتالي:
- السبت 13 يناير: اللغة العربية والخط العربي والإملاء والتربية الدينية
- الأحد 14 يناير: اللغة الإنجليزية والجبر والإحصاء
- الاثنين 15 يناير: الهندسة والتربية الفنية
- الثلاثاء 16 يناير: الدراسات الاجتماعية
- الأربعاء 17 يناير: العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول
بينما جاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول كالتالي:
- الأحد 21 يناير: اللغة العربية والخط العربي والإملاء والتربية الدينية
- الاثنين 22 يناير: اللغة الإنجليزية والجبر والإحصاء
- الثلاثاء 23 يناير: الهندسة والتربية الفنية
الأربعاء 24 يناير: الدراسات الاجتماعية
الخميس 25 يناير: العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي المهني للصم وضعاف السمع
وجاء جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي المهني للصم وضعاف السمع الفصل الدراسي الأول كالآتي:
السبت 13 يناير: لغة عربية
الأحد 14 يناير: اللغة الإنجليزية والتربية الدينية
الاثنين 15 يناير: الرياضيات والرسم الفني
الثلاثاء 16 يناير: العلوم وعلم أصول الصناعة
الأربعاء 17 يناير: الدراسات الاجتماعية وحاسب آلي
جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي المهني للصم وضعاف السمع
وجاء جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي المهني للصم وضعاف السمع الفصل الدراسي الأول كالآتي:
السبت 13 يناير: اللغة العربية
الأحد 14 يناير: اللغة الإنجليزية والتربية الدينية
الاثنين 15 يناير: الرياضيات والرسم الفني
الثلاثاء 16 يناير: العلوم وعلم أصول الصناعة
الأربعاء 17 يناير: الدراسات الاجتماعية وحاسب آلي
جداول امتحانات الصف الثالث الإعدادي المهني للصم وضعاف السمع
وجاء جداول امتحانات الصف الثالث الإعدادي المهني للصم وضعاف السمع للفصل الدراسي الأول كالتالي:
- الأحد 21 يناير: لغة عربية وتربية دينية
- الاثنين 22 يناير: اللغة الإنجليزية وعلم أصول الصناعة
- الثلاثاء 23 يناير: الرياضيات والرسم الفني
- الأربعاء 24 يناير: الدراسات الاجتماعية
- الخميس 25 يناير: العلوم وحاسب آلي