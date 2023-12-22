شهدت أسعار البصل اليوم في سوق العبور اليوم الجمعة 22-12-2023، تراجعا سعريا، حيث تتوفر جميع أنواع السلع من الخضراوات والفاكهة، بشكل كبير بالأسواق المحلية، ذلك بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية الخاصة بمجلس الوزراء.

أسعار البصل اليوم في سوق العبور

وتراجع سعر البصل اليوم الجمعة، بالنسبة للمستهلكين، حيث انخفض سعر كيلو البصل الأحمر بنحو 3.24% ، حيث تراوحت أسعار البصل اليوم في سوق العبور ما بين 13 وحتى 25 جنيها.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أسعار أبرز أنواع الخضروات اليوم، وفقاً لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار البصل اليوم

- ووصل سعر كيلو البصل الأحمر في الأسواق بمختلف أنحاء الجمهورية ما قيمته 28 جنيها.

- سجل سعر البصل الأبيض اليوم في المتوسط نحو 26 جنيها للكيلو.

- سجل سعر كيلو البامية اليوم في الأسواق نحو 38.43 جنيه، في المتوسط.

- سجل سعرالفاصوليا الخضراء اليوم في المتوسط نحو 16 جنيها للكيلو.

أسعار الخضروات اليوم

- سجل سعر كيلو البنجر اليوم في المتوسط نحو 14 جنيها.

- سجل سعر كيلو الخبيزة اليوم في المتوسط نحو 6.89 جنيه.

- سجل سعر كيلو اللفت اليوم في المتوسط نحو 6 جنيهات.

- سجل سعر كيلو القلقاس اليوم في المتوسط نحو 19 جنيها.

- سجل سعر الجزر الأصفر بعرش اليوم في المتوسط نحو 13.5 جنيه للكيلو.