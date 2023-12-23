مدير عام الزراعة بالشرقية: انخفاض أسعار البصل.. وإنتاجية الفدان 20 طنا

قال المهندس أشرف طه نصير مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية إنه جرت زراعة أكثر من 27 ألف فدان بصل، بإنتاجية تصل إلى 20 طنا للفدان الواحد.

ولفت أشرف طه نصير إلى انهيار سعر البصل ليسجل 20 جنيها في أسواق الشرقية.

زراعة 27 ألف فدان بصل

أشار مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية لـ«الوطن» إلى أن المزارعين انتهوا من زراعة أكثر من 27 ألف فدان من البصل، لافتا إلى أن هذه نفس مساحة العام الماضي.

ضبط المزارعين الذين يخزنون البصل

أضاف نصير أن مديرية الزراعة في رقابة دائمة ومتابعة للحقول الزراعية لضبط أصحاب الأراضي الذين لديهم مفارش البصل موضحا أن عددا من المزارعين قاموا بفرشه وتخزينه في الأرض وتم تحرير محاضر ضدهم لتبوير الأرض الزراعية هذا بالإضافة إلى رغبتهم في تخزين البصل في الأرض واحتكاره ولكن تم السيطرة وحدث انهيار سعر البصل.

انخفاض سعر البصل لـ20 جنيها

وأكد مدير عام مديرية الزراعة أن الدولة تمكنت من السيطرة على مفارش البصل وضبطها في الحقول وضبط المتسببين في ارتفاع أسعار البصل مشيرا إلى نجاح الدولة في خفض أسعار البصل حتى وصل سعره 20 جنيها للكيلو: «الدولة بتحجم المزارعين الذين يخزنون البصل بالحقل من خلال محاضر ضدهم لتبوير الأرض الزراعية، وبالتالي يتم بيع البصل بالأسواق ولهذا انخفض سعره».