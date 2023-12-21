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بشرى للمواطنين.. «التموين» تطرح البصل في المجمعات الاستهلاكية بـ20 جنيها

كتب:

وفاء الصعيدي
02:01 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
البصل - صورة أرشيفية

البصل - صورة أرشيفية

تشهد الأسواق المصرية، الفترة المقبلة، انخفاضًا تدريجيًا في أسعار البصل، بسبب انخفاض درجات الحرارة ودخول شهر يناير، ما يؤدي إلى صعوبة عمليات التخزين، بحسب مصادر في وزارة التموين.

انخفاض أسعار البصل

وأكدت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أن مخازن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بدأت في طرح البصل بسعر منخفض عند 20 جنيها سعر الكيلو في فروع المجمعات الاستهلاكية، المنتشرة على مستوى المحافظات مقابل 30 و40 جنيها سعره في الأسواق، موضحة أن انخفاض أسعار البصل ستشهدها جميع السلاسل والأسواق قريبا.

حملات رقابية مكثفة على تجار البصل

ونوهت المصادر، إلى شن حملات رقابية مكثفة على تجار البصل لضبط المتورطين في حجب السلعة عن التداول، وذلك بالتعاون بين جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وفرق مفتشي التموين من المديريات على مستوى المحافظات.

وأشارت المصادر إلى أن قرار الحكومة وقف تصدير البصل سيخفف بنسبة كبيرة من سعره، قائلة: «وقف التصدير الذي زاد في الأونة الأخيرة بسبب الإقبال على الاستيراد من مصر بعد قرار الهند بوقف التصدير، وبالتالي فقرار وقف التصدير سيحدث انفراجة كبيرة خلال أيام».

 

 

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.