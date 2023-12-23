انطلاق امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية بـ«أزهرية المنوفية»

انطلقت امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية الأزهرية بمحافظة المنوفية، للفصل الدراسي الأول، اليوم السبت، وذلك تحت رعاية الشيخ السعيد الصباغ، رئيس الإدارة المركزية، وبمرافقة الشيخ مبروك عبدالباري، مدير التعليم الإعدادي بالمنطقة.

رئيس منطقة المنوفية يتفقد الامتحانات

وتفقد الشيخ السعيد الصباغ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، سير الامتحانات للمرحلة الابتدائية والإعدادية، حيث تم التأكيد على تقديم كل الدعم للطلاب وتسهيل عملية الامتحانات، ليحصل كل طالب على حقه، والتأكيد على اتباع الضوابط التي تم وضعها من قبل قطاع المعاهد الأزهرية.

تشكيل غرف عمليات لمتابعة الامتحانات

وأعلنت المنطقة الأزهرية في محافظة المنوفية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات للوقوف على أعمالها، والتأكد من أنها تمر في سلامة ويسر، والالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية أعلن الجداول المعتمدة لامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية للعام الدراسي 2023/2024، وجاءت الجداول على النحو التالي: