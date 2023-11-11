جوني ديب ينتهي من تصوير أحدث أفلامه «Modi».. تعرف على التفاصيل

انتهى النجم الأمريكي جوني ديب من إخراج أحدث أعماله السينمائية بعنوان «Modi»، ويتناول الفيلم السيرة الذاتية للنحات والرسام الإيطالي أميديو موديلياني، ونشر «ديب» صورة من كواليس تصوير الفيلم في بودابست بالمجر وهو يصفق لفريق عمل الفيلم، وذلك عبر حسابه على «إنستجرام».

ووجه جوني ديب الشكر إلى فريق عمل الفيلم، قائلا: «إلى عائلة فيلم (Modi) العزيزة، شكرا على كل جهودكم الاستثنائية التي بدونها لم يكن من الممكن إنتاج هذا الفيلم»، متابعا: «أرجو أن تتقبلوا إعجابي وتقديري واحترامي ومحبتي الأبدية»، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

كما شارك الممثل ريان ماكبارلاند، الذي يلعب دور الرسام حاييم سوتين في الفيلم، مجموعة من الصور من فريق عمل الفيلم، وأحدهما مع «ديب» وذراعيهما حول أكتاف بعضهما البعض، معلقا: «كل الحب والاحترام لأخي العزيز جوني ديب، قائدنا، على رؤيته الفريدة، وشغفه، ورعايته وثقته».

تفاصيل فيلم «Modi»

يعتبر فيلم «Modi» هو التجربة الإخراجية الثانية لـ جوني ديب، بعد فيلم «The Brave» عام 1997، والذي لعب دور البطولة فيه أيضًا إلى جانب مارلون براندو، والفيلم مأخوذ عن مسرحية كتبها دينيس ماكنتاير وتم تحويلها إلى نص سينمائي على يد جيرزي وماري كرومولوفسكي، ويتبع الفيلم 48 ساعة في حياة الرسام والنحات أميديو موديلياني.

وقال ديب في بيان سابق: «ملحمة حياة السيد موديلياني هي ملحمة يشرفني ويشعرني بالتواضع حقًا أن أعرضها على الشاشة، لقد كانت حياة مليئة بالمصاعب الكبيرة، لكنها كانت انتصارًا في نهاية المطاف، قصة إنسانية عالمية يمكن لجميع المشاهدين التعرف عليها».