نصائح «الفاو» للحد من إهدار الغذاء والماء.. بينها إعادة تدوير المنتجات

وجهت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، عدة نصائح للمستهلكين خلال فترات الأعياد، للحد من إهدار الغذاء والمياه والطاقة، وتشجيع المسؤولية المجتمعية، إذ يزداد خلال فترة الأعياد، هدر الطعام بنسب أعلى من المعدلات الطبيعية، ما يفاقم أزمة الغذاء على مستوى العالم.

وأكدت «الفاو» في بيان لها، أنّ فترة الأعياد يمكن أنّ تكون سببًا في تشجيع المواطنين على ثقافة الحد من الهدر، التي تصل في الطعام إلى 20%، وتزيد في بعض المجتمعات وتنخفض في أخرى، ما يتطلب تكاتفًا دوليًا لمواجهة هذه الظاهرة التي بدأت في التنامي خلال الأعوام الماضية، وفيما يلي نصائح يجب اتباعها:

1- فكروا بالآخرين

إذا استمرت الاتجاهات الحالية لهدر الطعام، سيظل 575 مليون شخص، يعيشون من حالة من الفقر المدقع بحلول عام 2030.

2- التبرع بالسلع غير القابلة للتلف

تقليص المهدر من الأغذية واختيار أنواع الأغذية المحلية والموسمية المنتجة على نحو مستدام، أو التبرع بالسلع غير القابلة للتلف لبنوك الأغذية المحلية، إذ يعاني نحو 735 مليون شخص على مستوى العالم، من الجوع خلال موسم الأعياد، كذلك تؤدي الصراعات والأزمات الاقتصادية وتغير المناخ مجتمعة، إلى تفاقم هذه الأعداد.

3- اتّباع أسلوب حياة صحي

الحصول المنتظم على ما يكفي من الأغذية، عامل رئيسي لصحة الفرد، فالنظام الصحي يسمح بالنمو، ومكافحة الأمراض، والتمتع بحياة منتجة.

4- أهمية التعليم الجيد

التعليم الجيد يساعد على تحقيق الأمان للأطفال، والمساهمة بشكل أكثر فاعلية في المجتمع، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار خلال فترات الأعياد.

5- الحد من هدر المياه

هناك 2.2 مليار شخص في العالم، غير قادرين على الحصول على المياه الصالحة للشرب، لذا يجب استعمال كميات أقل من المياه، من خلال إقفال الصنبور عند غسل الأطباق، وكذلك الاستحمام بمياه أقل لمدة خمس دقائق فقط.

6- خفّفوا من استهلاك الطاقة

فترة الأعياد مليئة بالأنوار، ويفتقر 675 مليون شخص إلى إمكانية الحصول على الكهرباء، لذا يجب أنّ نتذكر ذلك بالحلول الموفّرة للطاقة، كإطفاء الأنوار عند مغادرة الغرفة على سبيل المثال.

7- شراء المنتجات المحلية

حاولوا عند شراء الهدايا، دعم الشركات التي لديها تاريخ جيد في ظروف العمل، لذا، ادعموا اقتصادكم من خلال شراء المنتجات والخدمات المحلية.

8- كونوا مبتكرين

اخرجوا بأفكار جديدة خلال فترة الأعياد، إذ يمكن للممارسات والتكنولوجيا المبتكرة أنّ تنهض بالمجتمع بطرق عديدة، كاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للارتقاء بمستوى الوعي حول التكنولوجيا المبتكرة والمستدامة.

9- إعادة استخدام وتدوير المنتجات

ينبغي تقليص النفايات وإعادة استخدام وتدوير المنتجات، بالبحث عن أغذية ومنتجات قليلة التغليف، فضلًا عن تقديم هدايا مستدامة، والبحث عن طرق تراعي البيئة.