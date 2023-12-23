انتهاء أعمال رصف شارعي «محمود» و«عمر مكرم» في مركز ملوي بالمنيا

كلف اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، نائبه أسامة سيويه بمتابعة أعمال الرصف في شوارع المدينة.

وتابع نائب رئيس المركز أعمال رصف شارع عمر مكرم بحي شمال1 المدينة، وبحضور مدير هندسة طرق ملوي، وعدد من الجهات المعنية، ضمن خطة المشروعات المركزية 2023/ 2024، وخطة محافظة المنيا لرفع وتطوير كفاءة الطرق كونها أهم أحد عناصر التنمية المستدامة.

تنفيذ أعمال الرصف لتلبية احتياجات المواطنين

وأكد رئيس المدينة، أنه يُجرى اليوم الانتهاء من أعمال رصف شارع عمر مكرم، محمود بتفرعاته، وجاري استكمال أعمال الرصف بشارع «الحسيني ـ عاطف بركات ـ الجمهورية ـ ثروت ـ أحمد عرابى ـ سيف باشا»، وذلك تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالمنيا، وهندسة طرق ملوي.

وشدد «السايس» بضرورة سرعة الانتهاء من اعمال الرصف وذلك طبقا للمواصفات الفنية وتلافى كافة الملاحظات أثناء العمل، مؤكداً بأن تنفيذ تلك المشروعات يتم طبقًا للجدول الزمني الموضوع لها وبما يلبى الاحتياجات الضرورية للمواطنين.