مواعيد الاختبارات الشفوية للمتقدمين لوظيفة كيميائي في شركة مياه المنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إحدى شركات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مواعيد الاختبارات الشفوية للمتقدمين لوظائف كيميائي.

وحددت شركة مياه محافظة المنيا التخصصات المطلوبة وهي «كيمياء خاصة والبرامج المزدوجة، كيمياء وحيوان، كيمياء ونبات، كيمياء وميكرو، كيمياء وجيولوجيا، الكيمياء والكيمياء الحيوية، بيولوجي وميكروبيولوجي».

الناجحون في الاختبار التحريري

وبحسب الإعلان رقم 1 لسنة 2023 الخاص بالناجحين في الاختبار التحريري بوظائف كيميائي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا ووفقا للكشوف يجب على المرشحين للاختبارات الشفوية إحضار أصل بطاقة الرقم القومي والإلتزام بالميعاد المحدد وذلك بمقر الشركة بشارع عدنان المالكي الساعة العاشرة صباحا.

جدول الاختبارات الشفوية للمتقدمين

-الكيمياء الخاصة: الاثنين 1 يناير 2024 من رقم 1 وحتى 70 ويوم الثلاثاء 2 يناير من رقم 71 حتى 135.

- الكيمياء والجيولوجيا: يوم الأربعاء 3 يناير من رقم 1 حتى 28.

- الكيمياء والنبات: يوم الأربعاء 3 يناير من رقم 1 حتى 23.

- الكيماء والكيمياء الحيوية: يوم الأربعاء 3 يناير من رقم 1 حتى 7.

- الكيمياء والحيوان: يوم الخميس 4 يناير من رقم 1 حتى 75.

- كيمياء وميكرو: الاثنين 8 يناير من رقم 1 حتى 56.

- ميكروبيولوجي: الثلاثاء 9 يناير من رقم 1 حتى 56 والأربعاء 10 يناير من رقم 57 حتى 111.

- بيولوجي حيوان ونبات: الخميس 11 يناير من رقم 1 حتى 71 تخصص «حيوان»، والأحد 14 يناير من رقم 72 حتى 126 تخصص «نبات».

ويأتي هذا الإعلان في إطار سعي الشركة لتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.