«أزهرية الشرقية»: لا شكاوى من امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي اليوم

أكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن المنطقة لم تتلق أي شكاوى بشأن امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، والتي بدأت صباح اليوم السبت.

متابعة انطلاق امتحانات الابتدائية والإعدادية الأزهرية

وكان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أجرى جولات لمتابعة انطلاق موعد الامتحانات، حيث أدى تلاميذ الصف الرابع والخامس الابتدائي الامتحانات في مادة القرآن الكريم (فترة أولى)، بينما أدى طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي امتحانات اليوم الأول في مادتي الفقه (فترة أولى)، واللغة العربية ورقة أولى (فترة ثانية).

وشدد رئيس المنطقة على ضرورة توفير المناخ التربوي المناسب للاستذكار والإجابة بهدوء ومنع الغش بكل طرقة وأشكاله خلال أداء الامتحانات ، وكذلك حظر استخدام المحمول لجميع المشاركين في الامتحانات، وضرورة إنهاء أعمال التصحيح والرصد بكل دقة وشفافية.

يذكر أن منطقة الشرقية الأزهرية أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى بكل الإدارات التعليمية والمعاهد، للخروج بالامتحانات بأفضل صورة.