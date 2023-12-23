جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 في الفيوم.. الترم الأول

أيام قليلة تفصلنا عن امتحانات نصف العام الدراسي 2024، بحسب جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الأول بمحافظة الفيوم الذي أعلنته مديرية التربية والتعليم بعدما تم اعتماده من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إذ من المقرر أن تنطلق منتصف الأسبوع الثاني من شهر يناير القادم، وتستمر لمدة 5 أيام.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الأول بمحافظة الفيوم، وموعد امتحانات الترم الأول 2024، وموعد إجازة نصف العام.

متى تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/2024؟

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، موعد امتحانات الترم الأول 2024 والتي تنطلق 10 يناير وتستمر حتى 24 يناير، بينما تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 27 يناير، وتنتهي يوم الخميس 8 فبراير، ليبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024

وتضمن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الأول بمحافظة الفيوم كالآتي:

- الأربعاء 10 يناير 2024.. امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف على أن تخصص 20 دقيقة من زمن الإجابة للإملاء، إذ يبدأ من الساعة 8:00 وحتى الساعة 10:30 صباحًا، ثم استراحة لمدة 15 دقيقة، يليه امتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف بدءًا من الساعة 10:45 وحتى الساعة 12:15 ظهرًا.

- الخميس 11 يناير 2024.. يؤدي الطلاب امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف، إذ يبدأ من 8:00 وحتى 9:30 صباحًا.

- السبت 13 يناير 2024.. امتحان اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف من 8:00 وحتى 9:30 صباحًا، ثم استراحة ربع ساعة، يليها امتحان تكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف من 9:45 وحتى 11:15 صباحًا.

- الأحد 14 يناير 2024.. امتحان الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف من 8:00 وحتى 9:30 صباحًا، ثم استراحة 15 دقيقة، ثم امتحان مادة المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف تبدأ من 9:45 وحتى 11:15 صباحًا.

- الإثنين 15 يناير 2024.. امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف من 8:00 وحتى 9:30 صباحًا.

ضوابط امتحانات الصف الخامس الابتدائي

وتضمنت ضوابط امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2024 بمحافظة الفيوم الآتي:

- يؤدي التلاميذ امتحان اللغة الأجنبية «المستوى الرفيع» للمدارس الخاصة لغات، والرسمية لغات، والرسمية المتميزة لغات، بمعرفة المدرسة قبل موعد هذا الجدول، على أن يكون زمن الامتحان ساعتين.

- تقويم مواد الأنشطة التربويه يتم بشكل عملي قبل انتهاء الفصل الدراسي بوقتٍ كافٍ.

- تستمر الامتحانات أيام السبت والعطلات الرسمية.