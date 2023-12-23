جدول امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي الأزهري الترم الأول 2024 بالفيوم

انطلقت امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي الأزهري، اليوم السبت 23 ديسمبر الجاري، بحسب جدول امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي الأزهري الترم الأول 2024 الذي أعلنته المنطقة الأزهرية بمحافظة الفيوم، وتستمر حتى يوم الخميس 28 من نفس الشهر، ثم يحصل الطلاب على إجازة لحين انتهاء الامتحانات وبدء إجازة نصف العام رسميًا.

جدول امتحانات الصفين الرابع والخامس أزهر

وكشفت المنطقة الأزهرية بمحافظة الفيوم، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الأزهري الترم الأول 2024، وهو نفس جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الأزهري الترم الأول 2024 والذي جاء كالآتي:

- السبت 23/12/2023: امتحان ماده القرآن الكريم لمدة ساعتين، ويبدأ 9:00 ويستمر حتى 11:00 صباحًا.

- الأحد 24/12/2023: امتحان مادة التربية الإسلامية لمدة ساعة ونصف، إذا يبدأ 9:00 ويستمر حتى 10:30 صباحًا، ثم يحصل الطلاب على استراحة لمدة نصف ساعة، وعقب ذلك يؤدي الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف، تبدأ 11:00 صباحًا وتستمر حتى 12:30 ظهرًا.

- الاثنين 25/12/2023: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف، إذ يبدأ 9:00 ويستمر حتى 11:30 صباحًا.

- الثلاثاء 26/12/2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف، إذ يبدأ 9:00 ويستمر حتى 10:30 صباحًا، ثم يحصل الطلاب على استراحة لمدة نصف ساعة، وعقب ذلك يؤدي الطلاب امتحان «المستوى الرفيع» للمعاهد النموذجية والخاصة فقط، ويستمر لمدة ساعة ونصف، إذ يبدأ 11:00 صباحًا ويستمر حتى 12:30 ظهرًا.

- الأربعاء 27/12/2023: يؤدي الطلاب امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف، إذ يبدأ 9:00 صباحًا ويستمر حتى 10:30 صباحًا، ثم يحصل الطلاب على استراحة لمدة نصف ساعة، وعقب ذلك يؤدون امتحان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمدة ساعة ونصف بدءًا من 11 صباحًا وحتى 12:30 ظهرًا.

- الخميس 28/12/2023: يؤدي الطلاب امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف بدءًا من 9:00 وحتى 10:30 صباحًا، ثم يؤدي الطلاب امتحان مادة المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف بدءًا من 11:00 صباحًا وحتى 12:30 ظهرًا.

ضوابط امتحان الصفين الرابع والخامس أزهر

وتضمنت ضوابط امتحان الصفين الرابع والخامس الابتدائي أزهر 2024 الترم الأول الآتي:

- يتم عقد اختبار المهام الأدائية قبل الامتحان التحريري ويحدد موعده بمعرفة المنطقة الأزهرية.

- يمتحن الطلاب المبصرون شفهيًا في حفظ القرآن الكريم.

- يمتحن التلاميذ المكفوفون شفهيًا في المواد المقررة.

- يعقد امتحان المستوى الرفيع، والحاسب الآلي بالمعاهد الخاصة والنموذجية، قبل الامتحانات التحريرية ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة الأزهرية.