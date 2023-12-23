«عمليات الإسكندرية» تحذر المواطنين: ارتفاع أمواج البحر يصل لـ3.5 متر (صور)

شهدت شواطئ الإسكندرية، منذ قليل، ارتفاعا كبيرا في الأمواج يصل إلى 3.5 متر، بحسب ما كشفه تقرير غرفة عمليات محافظة الإسكندرية اليوم، وهو ما تبعه تحذير مهم للمواطنين بضرورة تجنب السير على الكورنيش، وبالتحديد في نطاق منطقة بحري إذ يخرج الموج إلى رصيف الكورنيش.

وطالبت محافظة الإسكندرية من المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال السير على الكورنيش اليوم، بسبب ارتفاع الأمواج نتيجة نوة الفيضة الصغرى التي سميت بهذا الاسم نتيجة أن البحر يفيض من الماء وترتفع الأمواج إلى خارجه.

معدل ارتفاع الأمواج في الإسكندرية

وبحسب تقرير غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، فإن ارتفاع الأمواج اليوم يتراوح من 2 إلى 3.5 متر ما يتبعه خروج الأمواج على طريق الكورنيش.

حواجز رملية لحجز مياه البحر

هذا وقد سبق وأن نفذ رجال شركة الصرف الصحي بالإسكندرية انشاء حواجز رملية لحجز مياه البحر من الخروج علي طريق الكورنيش للحد من خروج الأمواج وإعاقة حركة المواطنين.

أماكن حواجز الأمواج في الإسكندرية

وتم إنشاء الحواجز في 5 نقط هم الأكثر خروجا للامواج في الإسكندرية اليوم وهم في مناطق شواطئ «سيدي بشر والمندرة ومحرم بك وبحري وشاطئ المكس بالعجمي».

ويأتي ذلك بعدما شهدت محافظة الإسكندرية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة، كما يستمر اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط، وتتراوح سرعة الرياح من 40- 50 كم/ ساعة.