محافظ الغربية يوجه بسرعة إنهاء حالات التصالح في مخالفات البناء

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا اليوم، لمتابعة آخر المستجدات بملف التصالح في مخالفات البناء، بحضور نجوى العشيري السكرتير العام، ورؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات الهندسية ووحدات المتغيرات المكانية وعدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

ملف التصالح في مخالفات البناء

وخلال الاجتماع وجه محافظ الغربية بضرورة الاهتمام بملف التصالح في مخالفات البناء وسرعة إنهاء جميع ملفات التصالح وفقا للتحليل المقدم بالأرقام عن كل مرحلة بالدورة المستندية الخاصة بملفات التصالح المقبولة سابقا، كما وجه المحافظ بزيادة أعداد اللجان الخاصة بفحص ملفات التصالح وتعميم الأخطاء الواجب تفاديها تجنبا لتعطيل الملفات بالتنسيق مع اللجان الفنية المختصة.

التيسير على المواطنين

وأكد محافظ الغربية ان المحافظة تسعى للتيسير على المواطنين، في ملف التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون، وذلك بهدف سرعة إنهاء الإجراءات وتقنين أوضاع المخالفين في كل من المدن والقرى.

مشيرا الى أن العمل في ملف التصالح يحظى باهتمام كبير من قبل المحافظة والجهات المعنية، فضلا عن متابعته بشكل يومي لتذليل العقبات التي تظهر فيه