محافظ الغربية: نسير بخطى ثابتة في تنفيذ المشروعات الخدمية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي تجرى على أرض الواقع بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيا للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، موضحا أن المحافظة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وإنشاء المشروعات الخدمية ورفع كفاءة الشوارع والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري، وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ اليوم لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير بالسنطة وزفتي، والتي بدأت بمتابعة أعمال إنشاء جسم الطريق بالمرحلة الثانية من طريق طنطا - السنطة - زفتي الحيوي، والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة هيئة الطرق، وتبدأ المرحلة الثانية من السنطة وحتى زفتى بطول 10 كيلومترات وعرض 11.25 مترا.

القضاء على الكثافة المرورية بالطريق القديم

وأكد المحافظ، أن الطريق يسهم في القضاء على الكثافة المرورية بالطريق القديم، خاصة بعد نهاية المرحلة الثانية من السنطة وحتى زفتى، مؤكدا أن المحافظة تنفذ مجموعة من أكبر خطط الرصف، إذ يتم إعطاء الأولوية للشوارع والطرق الحيوية التي تساهم في تحقيق السيولة المرورية وتخدم أكبر عدد من المواطنين.

وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء مستشفى السنطة المركزي الذي يجري إنشاؤه على مساحة 4900 متر مربع ويضم 223 سريرا داخل أقسام «العيادات الخارجية، والطوارئ، والأشعة، والغسيل الكلوي، والعلاج الطبيعي، وغرف عمليات، معامل، وإقامة مرضى عناية مركزة نساء وتوليد، وأطفال، وغرف عزل»، إذ وصلت نسبة التنفيذ إلى 88%.

تفاصيل جولة في سندبسط

كما تفقد أعمال الرصف الجارية بطريق نهطاي الضبابشة ومحطة معالجة الصرف الصحي بنهطاي، ثم انتقل لقرية سندبسط وتفقد وحدة طب الأسرة ومجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي ووحدة الحديد والمنجنيز بمحطة المياه.

وأكد محافظ الغربية خلال الجولة، الدور العظيم الذي تقوم به المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وذلك من خلال إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات، فضلا عن دورها في توفير المزيد من فرص العمل لأهالينا بتلك القرى من خلال تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية التي تتم إقامتها في إطار المبادرة.