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محافظ الغربية يتابع أعمال رصف منشية عبد المنعم رياض والتقوى في المحلة

كتب:

رفيق محمد ناصف
07:39 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
أعمال الرصف بالمحلة الكبرى

أعمال الرصف بالمحلة الكبرى

أكد  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن أعمال الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية، وفقا لأولويات واحتياجات المواطنين، مشددا على ضرورة متابعة الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت، وضرورة التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع الحيوية.

محافظ الغربية: لا مكان للعشوائيات في الجمهورية الجديدة

وأكد محافظ الغربية خلال متابعته أعمال الرصف أنه لا مكان للعشوائيات ولا للمناطق غير المخططة في الجمهورية الجديدة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن تطوير المناطق العشوائية بمحافظة الغربية وتحويلها إلى مناطق حضارية يأتي على رأس أولويات المسئولين والقيادة السياسية بالدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة تليق بالمواطنين، جاء ذلك خلال متابعته أعمال الرصف والتطوير الجارية بمنطقة منشية عبد المنعم رياض وسوق التقوى بالمحلة الكبرى.

توسعة شارع منشية عبد المنعم رياض 

وتشهد المنطقة أعمال تطوير شاملة شملت توسعة ورصف شارع منشية عبد المنعم رياض الرئيسي، ورصف الشوارع الفرعية بالانترلوك وإزالة البروز والتعديات، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة للطرق وتطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين.

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