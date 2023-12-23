تحرير 15 محضرا تموينيا خلال حملة على المخابز البلدية في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مجدي الخضر، عدة حملات تموينية على المخابز البلدية بمركزي المحمودية ورشيد، ما أسفر عن ضبط مخبز لإنتاجه خبزا ناقص الوزن بمقدار 24 جرام للرغيف الواحد، وجاري تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر، ومخبز تصرف في 10 جوالات دقيق بلدي، وتحرير 15 محضرا متنوع لمخابز بلدية مخالفة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة تموينية في مركز رشيد

وتأتي الحملات التموينية استمراراً للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة، للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إنتاج خبر ناقص الوزن

وشهدت أمس مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة تنفيذ حملة تموينية أسفرت عن تحرير 6 محاضر تموينية لعدد من المحال التجارية، لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم تحرير 5 محاضر لعدد من المخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن.