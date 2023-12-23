مركز بحوث وتطوير الفلزات يحتل المركز الـ19 في تصنيف «سيماجو»

احتل مركز بحوث وتطوير الفلزات، الترتيب الـ19 في تصنيف «سيماجو» للمراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في الإصدار الثاني للتصنيف لعام 2023، الذي تطلقه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، ويضم 378 مركزا وهيئة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويعتمد التصنيف على مراعاة زيادة الوزن النسبي لمؤشر الابتكار إلى 40%، والأخذ في الاعتبار مساهمة المراكز البحثية التي تعد قاطرة قيادة الابتكار في مجال البحث العلمي، إذ يهتم بقياس النظام الواسع للابتكار والآثار المرتبطة بالأنشطة البحثية والمنفعة المجتمعية الناتجة عنه، وفقا للمعايير والمؤشرات ذات الأوزان النسبية المختلفة.

وزارة التعليم العالي

حقق مركز بحوث وتطوير الفلزات، ارتفاعًا في المؤشرات التي يستند عليها التصنيف، مقارنة بنتائج عام 2022، إذ ارتفع مؤشر القيادة إلى 851.83 مقارنة بـ 547.45 في 2022، وارتفع مؤشر الجودة إلى 270 مقارنة بـ149 في العام الماضي، ومؤشر المنشورات عالية الجودة إلى 582 مقارنة بـ396، وحقق المركز زيادة في مؤشر التعاون الدولي الذي بلغ 769 مقارنة بـ564 في العام الماضي، وفي التعاون الإقليمي الذي وصل إلى 461 مقارنة بـ323، ومؤشر التعاون مع الصناعة بلغ 32 مقارنة بـ23 في العام الماضي.

وبلغ المقياس العام 0.0679، والبحث 0.0443، والابتكار 0.0122، والمجتمع 0.0114، والمخرجات البحثية 1275، وتجمع المواهب العلمية 265، والوصول المفتوح 457، والمعرفة الابتكارية 12، واقتباسات براءة الاختراع 15، والروابط المتداخلة 120، والرياضيات 194، وحجم الموقع الإلكتروني 660، ومشاركة الأوراق البحثية 455.

ترتيب مركز بحوث الفلزات السابق

وكان ترتيب مركز بحوث وتطوير الفلزات في نسخة تصنيف «سيماجو» العالمي لهذا العام، قد ارتفع إلى 5999، حسب نتائج التصنيف التي جرى إعلانها في أبريل 2023.

يذكر أنه جرى إطلاق نتائج تصنيف «سيماجو» للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023، يوم الثلاثاء 19 ديسمبر الجاري، عبر تقنية «فيديو كونفرانس».