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جامعة حلوان تعقد اختبارات لاختيار الكفاءات الفنية للعمل بشركة نقل الكهرباء

كتب:

أحمد أبوضيف
11:08 ص | السبت 23 ديسمبر 2023
جامعة حلوان

جامعة حلوان

عُقدت اختبارات لاختيار أفضل العناصر من الفنيين المتقدمين للعمل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، بمبنى الامتحانات بجامعة حلوان، وذلك تحت إشراف الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، في إطار أواصر التعاون المثمر والبناء بين الجانبين.

وجرت الاختبارات على ثلاث مراحل، لـ17 ألف متقدم، وفقاً للمواعيد المتاحة لاختيار أفضل الكفاءات للانضمام للعمل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأعرب الدكتور السيد قنديل، عن سعادته بهذا التعاون المشترك مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مشيرًا إلى أن الجامعة حريصة على دعم المؤسسات الوطنية الكبرى لاختيار الكوادر البشرية المؤهلة وذات الخبرة العالية لسوق العمل.

وأعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عن المسابقة في شهر يونيو الماضي، وكشفت عن أسماء المستوفين لشروط الوظائف التي أعلنت عنها الشركة، بعدما تقدم لشغل الوظائف ما يزيد عن 25 ألف فني.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.