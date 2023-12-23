رفع 324 طن قمامة ومخلفات في حملات مكبرة بمراكز وقرى الإسماعيلية

شنت الوحدات المحلية في المراكز والقري بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، حملة مكبرة، استهدفت رفع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات، ضمن الحملة المبكرة التي انطلقت في شهر نوفمبر الماضي.

حملات مكثفة في الإسماعيلية

واستهدفت حملة مكبرة في الإسماعيلية رفع 69 طن قمامة ومخلفات من المدينة وقرى «30 يونية وأم عزام والمحسمة القديمة والوادي الأخضر والشروق»، فيما تم رفع 82 طن من القمامة وذلك من مدينة القنطرة غرب وقرية أبوخليفة.

وفرّغ رجال الحملة صناديق القمامة وكنس ورفع الأتربة ومخلفات قص الأشجار بحمولة تقدر بـ129 طنا بمناطق الجامعة القديمة وحي الأسرة وحي الإسراء والمحطة الجديدة وشارع سوريا وشارع محمد علي ومنطقة البهتيني البلاجات وكوبري تحيا مصر.

رفع 44 طن قمامة ومخلفات ومواد صلبة

ونجحت حملة القمامة في الإسماعيلية في رفع 44 طن قمامة ومخلفات ومواد صلبة من نطاق الشوارع الرئيسية في مدينة المستقبل والفرعية في مساكن ايجيكو الأوقاف وتعاونيات ومجلس المدينة والتعاونيات المميز ومبارك مساكن البنك إلي جانب إصلاح وصيانة أعمدة الإنارة العامة والكابلات الأرضية بنطاق الشارع الرئيسي.

واستهدفت الحملة رفع القمامة والمخلفات من المربعات وأماكن التكدسات السكنية والصناديق الخاصة بالوحدة والشوارع الرئيسية وذلك بشوارع التحرير، الإستقلال، الجيش، الثورة، أسيوط، العريش، المعهد الأزهري، سوق الأربعاء، التابعين للمدينة القديمة.