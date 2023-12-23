6 إجراءات.. البحيرة ترفع الاستعداد إلى الدرجة القصوى لمواجهة سوء الطقس

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والتأهب، وانعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة، لمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية المتوقعة، مع اتخاذ التدابير اللازمة.

البحيرة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الطقس

وتتزامن هذه الإجراءات مع تقلبات الطقس التي تشهدها البحيرة اليوم، إذ تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة بنسبة حدوث 50%، وكذلك نشاط للرياح على بعض المناطق.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، استمرار الجاهزية والاستنفار التام، والتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية، وسرعة الاستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين، خاصةً فيما يتعلق بسوء حالة الجو وسقوط الأمطار، والتنسيق بين إدارة الأزمات والكوارث الوحدات المحلية وشركة المياه والحماية المدنية، لاتخاذ اللازم للحد من موجة سقوط الأمطار من خلال الآتي:

- الالتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة، لتلقي كل البلاغات.

- المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق، وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.

- مراجعة كل الاستعدادات والتمركزات، للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

- مراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية، وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي.

- مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه، ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.

- استمرار مراجعة كل الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية، وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.