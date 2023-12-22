تحرير 25 محضر إشغال في نطاق 4 مراكز بمحافظة البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، ضرورة المتابعة المستمرة واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كل الإشغالات على مدار اليوم، وإزالة أي مخالفات فور رصدها.

كما شددت نائب محافظ البحيرة على عدم السماح بالتعدي على حرم الطريق العام، وذلك تيسيراً للحركة المرورية، إذ شهدت البحيرة اليوم تحرير 25 محضر إزالة إشغالات.

إزالة إشغالات في دمنهور

وفي هذا السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بالتنسيق مع شرطة المرافق، إزالة 241 حالة إشغال طريق بمناطق «الطريق الزراعي، الشاذلي، جلال قريطم، الكوبرى العلوي»، بالإضافة للتحفظ على 3 مكبرات صوت.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بتنفيذ حملات مكبرة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن رفع 75 حالة إشغال بنطاق عدة مناطق، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص بحملة مماثلة أسفرت عن رفع 60 حالة إشغال طريق مخالف وبمركز رشيد 33 حالة إشغال.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لمنع عودة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.