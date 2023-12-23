سر نظرة الحكمة الأمريكية لمحمد الشناوي حارس الأهلي.. خبير لغة جسد يوضح

تصدرت الحكمة الأمريكية «توري بينسو»، حديث مواقع التواصل الاجتماعي المصرية، فور انتهاء أحداث مباراة الأهلي أمام فريق أوراوا الياباني في بطولة كأس العالم للأندية التي انتهت بفوز الأحمر 4-2 والتتويج بالميدالية البرونزية.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو لبعض تصرفات الحكمة الأمريكية مع الحارس محمد الشناوي بتعليقات وآراء مختلفة.

مصافحة الشناوي والابتسامة له

صافحت الحكمة الأمريكية «الشناوي»، قائد النادي الأهلي، وجمع حديث باسم بينهما ختمته بـ«طبطبة» على كتفه، ما لفت الأنظار بشدة بين الجماهير ورواد السوشيال ميديا.

توريي بينسو والشناوي.. نظرة إعجاب أم تلقائية؟

في تحليل سريع لـ«لغة» جسد وملامح وجه الحكمة الأمريكية «توري بينسو» قال خبير لغة الجسد محمد أبو هاشم، لـ «الوطن» إن ما صدر من «بينسو» من نظرات بالعين لا تعبر إطلاقا عن الإعجاب أو الحب تجاه «الشناوي»، لأنه لا يوجد ميل في الرأس من أحد الجانبين، وبالتالي كانت نظرة عادية تخلو من الابتسامة التقطتها لها عدسة الكاميرا بشكل مفاجئ.

أما بالنسبة لحديثها معه بشكل فردي قبل انطلاق المباراة، فهو تصرف طبيعي أيضا ولا يدل على الإعجاب تماما، بحسب قول «أبو هاشم» وذلك لكونه قائد الفريق ومن الطبيعي أن يتم التواصل معه قبل من أجل تعريفه بالتعليمات التي يجب على كل من الفريقين الالتزام بها.

حركة الجسد التي بدرت من الحكمة الأمريكية، أو «الطبطبة» على كتف اللاعب، فهي أمر عادي في الثقافة الغربية ولا تدل على أي مشاعر حب أو إعجاب، فضلا عن كونها سيدة متزوجة من حكم أمريكي، حسب قول خبير لغة الجسد محمد أبو هاشم.