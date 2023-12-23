وزارة النقل تعلن وصول قطارات مونوريل شرق النيل بالكامل

أعلنت وزارة النقل، وصول عربات مونوريل شرق النيل، بالكامل، الذي يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر، حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، بطول 56.5 كيلومتر، ويشتمل على 22 محطة، موضحة في بيان، أنه يجري حاليا وضع اللمسات النهائية للانتهاء من أعمال تشطيب محطة المشير طنطاوي، وتقدم الأعمال التي يجري تنفيذها بالمحطات المختلفة حتى محطة رقم 1 بشارع يوسف عباس في مدينة نصر.

وصول 40 قطار مونوريل

أكدت الوزارة، وصول كل قطارات الخط بالكامل، بإجمالي 40 قطارا، تشمل 160 عربة، إذ يتكون كل قطار من 4 عربات، لافتة إلى وجود خطة الاستغلال التجاري للمشروع سواء عن طريق الإعلانات التي توضع على أعمدة المونوريل أو المحطات ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل للاستغلال التجاري الأمثل لكل المشروعات لتحقيق عائد مادي يسهم في تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب واستدامة تلك المشروعات.

مونوريل شرق وغرب النيل

أشارت الوزارة إلى أن الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل (شرق وغرب النيل) 100 كيلومتر، بعدد 35 محطة، وتبلغ ‏الطاقة الاستيعابية لكل خط مونوريل 600 ألف راكب يومياً، ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.‏