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غلق شارع حسن المأمون لاستكمال تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة

كتب:

محمد بركات
01:34 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
غلق طريق.. أرشيفية

غلق طريق.. أرشيفية

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، في أثناء استكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية، إذ يجري غلق شارع امتداد حسن المأمون في مدينة نصر بالقاهرة كليا، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ابتداء من الساعة 12:05 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً يومي الثلاثاء والأربعاء، وإجراء بعض التحويلات المرورية بشارع امتداد حسن المأمون على النحو الآتي:

- القادم من شارع حسن المأمون تجاه محور المشير، يتجه يساراً من الفتحة المستحدثة بجزيرة المنتصف أمام شارع الورش واستكمالا بشارع الورش فيميناً محور شنزو آبي فالدوران والعودة تجاه مناطق الوفاء والأمل ومحور المشير.

- القادم من محور المشير تجاه كوبري سبيل المؤمنين يسلك مسطح كوبري سبيل المؤمنين تجاه محور شنزو آبي فيميناً شارع المسبك والدوران والعودة تجاه محور شينزو آبي فيميناً شارع الورش تجاه مناطق حسن المأمون.

- القادم من طريق الخدمة بمحور شنزو آبي يسلك شارع الورش تجاه مناطق حسن المأمون.

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