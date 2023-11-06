«الوطن» في أول قطار مونوريل شرق وغرب النيل.. وسيلة حضارية صديقة للبيئة

مونوريل شرق وغرب النيل.. مشروع نقل حضاري لأول مرة يدخل مصر، وحرصت وزارة على تنفيذه بالتعاون مع شركة «ألستوم» العالمية، الذي يربط إقليم القاهرة الكبرى بالتكامل مع خطوط المترو، ليكون وسيلة نقل جماعية ذكية خضراء صديقة للبيئة، وعُرض ضمن اصطفاف مشروعات الجر الكهربائي بمعرض النقل الذكي، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور العديد من الشركات العالمية المتخصصة في قطاع النقل.

قطار المونوريل

وأجرت «الوطن» جولة في قطار المونوريل للوقوف على ما تتميز به هذه الوسيلة الجماعية من حيث الإمكانيات والسرعة التشغيلية ومميزات توفيره لجمهور الركاب، فضلاً عن طبيعة سيره على الكباري المعلقة.

يتكون قطار المونوريل من 4 عربات، وفكرته أن يسير على قضيب واحد مُصمم فوق كباري معقلة، وبالتالي فهو لا يشغل أي مساحة من الأرض، بحسب المهندس خالد مصطفى من شركة «ألستوم» المنفذة للمشروع، موضحا أن القطار يسير على «كوتش مثله مثل السيارات».تصميم المشروع يراعي الكثافة السكانية، وفق ما وضحه «مصطفى»، فمن المقرر تزويد القطار عربات جديدة ليكون الإجمالي 6 و8 عربات بعد الإقبال المتزايد على المشروع من قبل الركاب.

كاميرات مراقبة

ونُفذ مشروع المونوريل وفق التقنيات الحديثة، فهز يسير بدون سائق، من خلال غرفة تحكم، ويسع بحسب مهندس الشركة المنفذة للمشروع 560 راكب، وهو مزود بكاميرات مراقبة وجهاز انذار للحريق، فضلاً عن وسيلة اتصال بين الراكب.

وتبلغ سرعة قطار المونوريل 80 كيلومترا في الساعة عند التشغيل، وينقسم إلى مشروعين الأول شرق النيل وهو مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة وإجمالي عدد قطاراته 40 قطار والثاني مونوريل السادس من أكتوبر مونوريل غرب النيل بإجمالي 30 قطار.

ميزة جديدة وضحها المهندس خالد مصطفى في المشروع وهي أن زمن التقاطر بين كل قطار والتالي له 5 دقائق، فضلاً عن كونه يسير في منعطفات أكثر حدة من المترو.

مشروع المونوريل شرق وغرب النيل يتم تنفيذه بطول 100 كم وبعدد 35 محطة باعتبارهما ‏من وسائل النقل الجماعي الاخضر المستدام الصديق للبيئة كأحد أهم ملامح الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس ‏عبدالفتاح السيسي، ويبلغ طول مونوريل شرق النيل «مدينة نصر - العاصمة الإدارية الجديدة» 56 كم، وعدد 22 محطة، ومركز سيطرة وتحكم،

يربط مونوريل شرق النيل، والذي تم تشغيله تجريبيا أمس، من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مدينة نصر بالعاصمة الإدارية ويتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس وصولا إلى شارع الخليفة الظافر والحى السابع مروراً بشارع ذاكر حسين وصولاً إلى الوفاء والأمل.

خدمة المناطق السكنية

ثم يتجه المشروع إلى محور المشير طنطاوي وشارع التسعين الجنوبي وصولاً إلى بيت الوطن ثم يمر بأحياء العاصمة الإدارية الجديدة، ويخدم العديد من المناطق السكنية المزدحمة.