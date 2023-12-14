«النقل» تكشف مستجدات مشروع مونوريل شرق النيل: استقبال 40 قطارا تضم 120 عربة

كشفت وزارة النقل، مستجدات تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل والذي يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كيلومتر، ويضم 22 محطة، ويتمّ تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏«ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب»، موضحة أنَّه يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة.

وأوضحت وزارة النقل، أنَّه يتمّ حالياً وضع اللمسات النهائية لإنهاء محطة المشير طنطاوي والأعمال التي يتمّ تنفيذها بالمحطات المختلفة، إذ يجرى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والتكسيات الخارجية لها بعد الانتهاء من تنفيذ الهيكل الخرساني والمعدني لها، مؤكّدة ضرورة استمرار تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله بقطاعات المشروع المختلفة مثلما حدث في قطاع المشير.

وتفقدت قيادات وزارة النقل المباني المختلفة، إذ يشمل المركز 13 مبنى، والقطارات التي تمّ توريدها بالكامل وتضم 40 قطارًا بإجمالي 160 عربة، إذ يتكوّن كل قطار من 4 عربات.

وتابع قيادات الوزارة وهم اللواء دكتور طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق وأندى دلون، ونائب رئيس شركة «ألستوم» الفرنسية مواقع العمل بمشروع مونوريل شرق النيل، وتمّ الاطلاع على نسبة الإنجاز الكلية للمشروع وما تشمله من الأعمال الإنشائية والتشطبيات والأعمال الكهرو ميكانيكية للمحطات و أعمال الأنظمة والوحدات المتحركة وفي نهاية جولته تفقدت قيادات الوزارة مركز السيطرة والتحكم البالغ مساحته حوالي 85 فدانًا 356.248 متر مربع.