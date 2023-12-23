قلق في أمريكا بعد زيادة حالات الإصابة بالمتحور الجديد من كورونا

تزداد حالات الإصابة بالمتحور الجدديد من فيروس كورونا «جيه إن 1 - JN.1» في أمريكا، ويزداد معه القلق، حيث تشير التقديرات إلى أن الإصابات بالمتحور الفرعي الجديد لفيروس كورونا تشكل نسبة تتراوح بين 39% و50% من إجمالي الحالات حتى اليوم، 23 ديسمبر، بحسب «رويترز»، نقلًا عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكانت الزيادة في نسب الإصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا في أمريكا حتى الثامن من ديسمبر الماضي بين 15% إلى 29%، وفقًا لتوقعات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

حالات الإصابة بفيروس كورونا تزداد في أمريكا

ولا زالت حالات الإصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا تزداد مع تزايد القلق، وأصبح متحور «JN.1»، هو الأكثر انتشارًا في البلاد، بحسب «رويترز»، وتشير التقديرات إلى أن المتحور ينتشر بشكل كبير من شخص إلى آخر، وهو أكثر فاعلية في الهرب من الجهاز المناعي، وذلك مقارنة بمتحورات كورونا الأخرى.

المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قالت أن متحور كورونا الجديد في أمريكا، تسبب في زيادة حالات العدوى، وأضافت أن اللقاحات والاختبارات والعلاجات الحالية لا زالت تعمل بشكل جيد ضد المتحور.

منظمة الصحة العالمية تحذر من متحور كورونا الجديد

وكانت منظمة الصحة العالمية، حذرت من متحور فيروس كورونا الجديد، وصنفته على أنه مثير للاهتمام، بالتزامن مع زيادة انتشار المتحور الجديد عدد من بلدان العالم بسرعة فائقة، مما أثار قلق كبير.

ومتحور فيروس كورونا JN.1 هو نسخة جديدة متحورة من «BA.2.86»، كما يتكون من 20 طفرة على بروتين سبايك.