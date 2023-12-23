تحرك من «الصحة» بشأن متحور كورونا الجديد

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن تعميم منشور على مديريات الشوؤن الصحية، يوضح طرق تشخيص متحور كورونا الجديد، وقال المصدر لـ«الوطن»، إن المتحور الجديد لكورونا يؤثر على الجهاز التنفسي العلوي في أغلب الأحيان، محدثا أعراض بسيطة ولا توجد أي أعراض مختلفة عن غيره من سلالات متحور أوميكرون.

أعراض متحور كورونا الجديد

أوضح المصدر أن أعراض متحور كورونا الجديد وفقا للتشخيص، تتضمن «ارتفاع درجة الحرارة، السعال، ألم في الأذن، سيلان الأنف، تكسير في العضلات، احتقان في الزور، والرشح، بجانب أعراض تظهر على البعض وليس الكل، كفقدان حاستي الشم والتذوق»، مشيرا الى أن هذه الأعراض قد تختلف من شخص إلى آخر في مدة العرض، بمعنى قد تزيد مدة ارتفاع الحرارة عند شخص، وشخص آخر تكون المدة أقل.

علاج متحور كورونا الجديد

وتابع المصدر بأن علاج المتحور الجديد لكورونا، لا يختلف عن غيره من المتحورات، لكن يجب الحصول على البروتكول العلاجي وفقا للطبيب المختص، وليس من خلال الوصفات الشعبية، مؤكدا أن هذه الوصفات لها أضرار على أجهزة الجسم خاصة لمرضى القلب والسكر وأصحاب الأمراض المزمنة بشكل عام.