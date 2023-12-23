لطيفة تنشر صورا لوالدتها من داخل المستشفى وتطالب جمهورها بالدعاء لها

تعرضت والدة الفنانة التونسية لطيفة، لأزمة صحية، وفقا لما أعلنت «لطيفة» عبر حسابها على «إنستجرام»، إذ نشرت صورة لها أثناء تواجدها داخل أحد المستشفيات، وطالبت جمهورها بالدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل.

وكتبت لطيفة: «أمي العظيمة القوية الصامدة.. ربنا يشفيكي يا رب، بطلب من حبايبي اللي بيحبوني يدعوا لأمي يشفيها ويقومها بالسلامة».

الفنانون العرب يتمنون الشفاء لوالدة لطيفة

وعلق عدد من المشاهير على الصور التي نشرتها لطيفة، وتمنوا لوالدتها الشفاء العاجل، من بينهم الإعلامية لوجين عمران، التي علقت: «الله يشفيها ويعافيها يا رب»، أما الملحن أحمد زعيم ، فكتب: «ألف سلامة عليها ربنا يشفيها ويعافيها ويحفظهالك»، إضافة إلى عدد من الفنانين من بينهم أيتن عامر، مي فاروق، يارا، نسمة عبد العزيز، ناهد السباعي وشكران مرتجي، بجانب المئات من تعليقات الجمهور.

وتجمع لطيفة علاقة قوية بوالدتها حيث تحرص على نشر صور تجمعها معا في عيد مولدها وعيد الأم، وتصفها دائما بأنها المدرسة الأولى بالنسبة لها في الحياة، ووجهت لها رسالة في عيد مولدها الماضي، عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «يا بطلة يا أول مدرسة ليا في حياتي في عمري كله ربنا يخليكي لينا كلنا .. أنا من غيرك ولا حاجة».