تمويل 73 مشروعا للأسر في قرى وأحياء المنوفية بتكلفة 568 ألف جنيه

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تمويل 73 مشروعاً اقتصادياً بتكلفة إجمالية 568 ألف جنيه بمختلف المجالات الإنتاجية، والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة.

توسيع قاعدة المستفيدين من مشروع الإقراض

وأكد محافظ المنوفية، حرصه على توسيع قاعدة الاستفادة من مشروع إقراض الأسر لمساعدة الشباب والأسر الريفية في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بهدف خلق فرص عمل جادة وحقيقية للمساهمة في زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة.

من جانبه، أوضح السكرتير العام لمحافظة المنوفية، الموافقة على تمويل المشروعات التي تقدم بها المواطنين من 20 وحدة محلية قروية وتم مراجعتها ومعاينة المشروعات التي سيتاح التمويل لها للتأكد من مطابقتها للشروط وتحقيقها أرباحا تساهم في تحسين مستوى المعيشة، في مجالات الإنتاج الحيواني ومشروعات الميكنة الزراعية ومنافذ البيع والتوزيع ومشروعات أخرى متنوعة.

ووجه محافظ المنوفية بالاستمرار في تكثيف الحملات التوعوية بين جموع المواطنين لتشجيعهم على الاستفادة من مزايا المشروع في إطار التمكين الاقتصادي للقرى الأكثر احتياجاً، بهدف زيادة دخل الأسر الريفية ومساعدة الشباب في خلق فرص عمل جادة، مشدداً بضرورة الاستمرار في المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجارى تمويلها لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة والتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها.