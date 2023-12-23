شروط القبول في مبادرة «رواد مصر الرقمية».. اعرف الشروط

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة «رواد مصر الرقمية»، لتأهيل خريجي الجامعات لسوق العمل في العديد من المجالات، في إطار اهتمام الدولة بتنمية مهارات الشباب المصري في المجال التكنولوجي.

وذكرت وزارة الاتصالات، في بيان لها، شروط التقديم في مبادرة رواد مصر الرقمية، على النحو التالي:

شروط التقديم في مبادرة رواد مصر الرقمية

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- قبول طلاب جميع الكليات بدء من السنة الثانية وخريجي جميع الكليات بدون حد أقصى للسن.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

خطوات التسجيل في المبادرة

- فتح باب التقدم للمنحة عبر موقع المبادرة www.depi.gov.eg

- يسجل المتقدم بياناته ورفع المستندات المطلوبة للطلاب، التي تتضمن «بيان درجات العام السابق + صورة بطاقة الرقم القومي + شهادة تحديد المستوى للغة الإنجليزية (إن وجدت)».

- وتشمل بيانات الخريجين: «صورة من شهادة التخرج + صورة بطاقة الرقم القومي + شهادة تحديد المستوى للغة الإنجليزية (إن وجدت)».

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد التحقق من استيفاء شروط التقدم الأساسية، واستكمال جميع الأوراق المطلوبة لجميع المتقدمين، يجرى دعوة المقبولين إلى استكمال مراحل التقديم وتشمل تأدية اختبارات القبول، ويتم إخطار المقبولين في المنحة عبر البريد الإلكتروني.

نظام الدراسة

- يجرى التدريب بنظام المختلط 30% حضور و50% أونلاين + 20% نظام الدراسة الذاتية.

- يشترط على المتدرب الالتزام بحضور 80% من الجلسات الواقعية و80% من الجلسات الافتراضية.

- مدة الدراسة بحد أقصى 6 أشهر (200 ساعة – 10 ساعات أسبوعيًا).

- تعقد الدراسة في المواعيد المسائية خلال أيام الأسبوع في جميع محافظات الجمهورية.