«الصحفيين» تعلن مد فترة تلقي طلبات الحج من أعضائها.. الأوراق والشروط

أعلنت نقابة الصحفيين، مد قبول التقدم للحج، لمدة يومين، حتى الاثنين المقبل، لإتاحة الفرصة لأعضائها لاستكمال أوراقهم للتقدم.

التقدم بطلبات الحج

أوضحت النقابة في بيان، أن التقدم بطلبات الحج يكون في مجمع الخدمات الصحفية بالدور الأول في مبنى النقابة، وحددت الأوراق المطلوبة كالتالي:

1- أصل جواز السفر (صالح لمدة عام) + صورة الرقم القومي.

2- إيصال سداد جدية الحجز 30 ألف جنيه.

شروط التقدم في حج الصحفيين

أوضحت النقابة أن شروط التقديم في طلبات الحج كالتالي:

- عدم أداء الفريضة من قبل.

- الأولوية للصحفيين المسافرين بمفردهم، ثم أقارب الدرجة الأولى.

- يُستبعد مَن يثبت عدم استيفائه شروط وضوابط وزارة الصحة، أو وزارة الداخلية، أو وزارة الحج السعودية، ويتحمل كل الرسوم الإدارية طبقًا للضوابط الواردة فى هذا الشأن.

- تُسدد باقي التكلفة خلال أسبوع على الأكثر مع استكمال باقي الأوراق المطلوبة.

- أي رسوم جديدة تفرضها السلطات السعودية، أو المصرية، أو تغيير فى سعر العملة بالريال يتحملها الحاج.

- في حالة إلغاء الحجز، يتحمل الحاج كل الرسوم المقررة من وزارة الداخلية.