نقابة الصحفيين تؤجل انعقاد لجنة المشتغلين لمدة أسبوعين

قال هشام يونس وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، إن لجنة القيد قررت تأجيل عقد لجنة المشتغلين، لمدة أسبوعين، لإتاحة الفرصة للمتقدمين لتسليم الأرشيف الصحفي، وسوف يجري إعلان الكشوف بعد اعتمادها وتحديد أيام الانعقاد خلال أسبوع.

انعقاد لجنة تحت التمرين 30 ديسمبر الجاري

أوضح «يونس» في بيان، أنه من المقرر انعقاد لجنة تحت التمرين للمتقدمين من الصحف التي لم تستنفد أعداد المقبولين وفقا للائحة، في موعدها يوم 30 ديسمبر الجاري.

تسليم أرشيف لجنتي المشتغلين وتحت التمرين

وكانت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، قد أعلنت بدء تسلم أرشيف لجنتي المشتغلين وتحت التمرين، من 16 ديسمبر الجاري، حتى اليوم السبت، وأوضحت لجنة القيد، في بيان سابق لها، أنَّه بالنسبة للجنة للمشتغلين يجري تسليم الأرشيف الذي يبدأ بعد الحصول على عضوية النقابة في جدول تحت التمرين فقط على أن يجري إحضار باقي الأرشيف يوم انعقاد اللجنة.

كانت لجنة القيد قررت انعقاد جلسة القيد بجدول تحت التمرين للمؤجلين من الصحف التي لم تستنفد أعداد المتقدمين خلال 2023، وفقًا للائحة القيد، ويكون ذلك يوم السبت 30 ديسمبر 2023، الساعة 4 مساء، كما قررت لجنة القيد انعقاد جلسة النقل لجدول المشتغلين الساعة 4 مساء يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر الجاري، والأربعاء 27، يوم الخميس 28، ويكون ذلك وفقا للأسماء التي ستعلن لاحقًا، وذلك قبل أن تقرر اللجنة تأجيل انعقادها لمدة أسبوعين.