«الصحفيين»: حجز وحدات مشروع جنة القاهرة الجديدة لأعضاء النقابة في هذه البنوك فقط

أعلنت نقابة الصحفيين أنه طبقًا لقرار جهاز مدينة القاهرة الجديدة بشأن 96 وحدة سكنية بمشروع جنة القاهرة الجديدة المخصصة للنقابة، فإن التعامل على تلك الوحدات سيكون مع بنك الإسكان والتعمير فرع الرحاب، عبر كارنيه نقابة الصحفيين، حيث أكد الجهاز أن الوحدات مخصصة للسادة الصحفيين فقط دون غيرهم، ولا يحوز التعاقد إلا مع أعضاء النقابة فقط.

موعد التقديم للوحدات السكنية

وأوضحت أن آخر موعد للتقديم على الوحدات السكنية المشار إليها يوم الاثنين 25 ديسمبر الجاري وسعر المتر 11575 جنيهًا، بخلاف نسبة التميز، بمساحات تتراوح من «100م، 130م، 140م، 150م»، وبيان الوحدات متوافر بمركز الخدمات في النقابة.

وحددت طريقة التسديد أن يُسدد 20% من إجمالي قيمة الوحدة كمقدم حجز + 1% مصاريف إدارية، 0.5% من قيمة الوحدة «مجلس أمناء»، ويُسدد 10% من قيمة الوحدة عند الاستلام، بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة بواقع 5% من قيمة الوحدة مع مراعاة أنه تحددت قيمة تقديرية «1% من قيمة الوحدة» لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدمًا عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة، فتستخدم للعام التالي، وعمل التسوية في نهاية العام، على أن يُقسط الباقي وقدره 70% من قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محمّلة بالأعباء البنكية «سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي + 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية».

شروط حجز وحدات جنة القاهرة الجديدة

وأشارت إلى أنه يتم تقديم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل الاستلام، ويستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ الاستلام. والتقديم بمركز الخدمات في الطابق الأول.

وجاءت شروط الحجز كالآتي:

الأولوية لمَن لم يحصل على أي استفادة من مشروعات الإسكان بالنقابة من قبل، في حالة زيادة الأعداد تُجرى قرعة علنية لتبدأ بعدها إجراءات سداد مقدم الحجز في بنك الإسكان والتعمير فرع الرحاب.