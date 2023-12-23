محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الجامعة للتهنئة بعيد النصر

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، بديوان عام المحافظة، وذلك للتهنئة بأعياد النصر «الذكرى الـ67 لعيد بورسعيد القومي»، والتي هزم فيها المصريون 3 دول هي فرنسا وإنجلترا وإسرائيل، عقب إعلان الزعيم جمال عبد الناصر تأميم شركة قناة السويس شركة مساهمة مصرية.

تأهيل وتطوير جامعة بورسعيد

كما شهد اللقاء استعراض عدد من الجوانب المتعلقة بمشروعات المحافظة وجامعة بورسعيد والموقف التنفيذي الحالي، وأكد المحافظ تقديم الدعم لجامعة بورسعيد للاستمرار في خطط التطوير والتأهيل للجامعة وكوادرها التعليمية، كما تم استعراض مستجدات سير العملية التعليمية بالجامعة واستعدادات استقبال امتحانات نصف العام الدراسي.

جامعة بورسعيد تدعم المشروعات التنموية

وأشاد محافظ بورسعيد بالتعاون المثمر مع جامعة بورسعيد تحت قيادة الدكتور أيمن إبراهيم رئيس الجامعة، مؤكدا أن جامعة بورسعيد كان لها دور كبير في دعم العديد من المشروعات التنموية ببورسعيد، في ظل ما تشهده المحافظة من خطة التنمية المستدامة على الأصعدة كافة.

ومن جانبه، وجه الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، الشكر لمحافظ بورسعيد على تعاونه المثمر ودعمه المتواصل للعديد من الملفات بالجامعة، مثنيا على التنمية التي تحدث ببورسعيد تحت قيادة المحافظ.