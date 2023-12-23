نقابة الغزل والنسيج تهنئ الرئيس السيسي لفوزه بولاية جديدة

هنأ عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، الرئيس عبدالفتاح السيسي لتجديد ثقة الشعب المصري فيه لاستكمال بناء الدولة الحديثة التي أرسى قواعدها منذ توليه مقاليد الرئاسة، من أجل هذا الوطن وشعبه العظيم، وذلك عبر انتخابات حرة نزيهة احتشد فيها المصريون بمختلف شرائحهم، مُعبرين عن إرادتهم بمنتهى الرقي الحضاري، ومدافعين عن حلمهم الكبير فى استكمال الجمهورية الجديدة، على النحو الذي تستمر معه مسيرة التنمية غير المسبوقة لإرساء دعائم حياة كريمة في شتى أنحاء البلاد.

المصريون أثبتوا للعالم كله وعيًا راشدًا

وأضاف إبراهيم، خلال مؤتمر النقابة الذي عقد اليوم بالإسكندرية، أن المصريين بهذه الصورة المشرفة التي بدت واضحةً خلال هذا الاستحقاق الانتخابي والدستوري، أثبتوا للعالم كله وعيًا راشدًا، وإدراكًا عميقًا بحجم التحديات، وحجم ما تحقق من إنجازات في زمن قياسي، واختاروا طريق البناء والتنمية والعمران من أجل رفعة مصر وتقدمها واستقرارها، والحفاظ على مكتسباتها، وصون أمنها القومي بمفهومه الشامل والمتكامل.

كما عبر الأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، عن خالص امتنانه العميق وشكره الصادق لجميع العاملين في صناعة الغزل والنسيج على تفانيهم وإخلاصهم، معربا عن فخره بما صنعه عمال الغزل والنسيج من مشهد حضاري بمشاركتهم الكبيرة في اختيار رئيس جمهورية مصر العربية، والمساهمة في استكمال مسيرة التنمية والبناء.

وقال إن النقابة العامة أطلقت على 2024 عاما للنقاش والحوار بين القيادات النقابية ودون خطوط حمراء، وذلك حرصا منها على التنوير والتثقيف، كما تحرص على تنظيم العديد من الورش والندوات بشكل دوري للعاملين في الغزل والنسيج بهدف التوعية والتثقيف حول كيفية المفاوضة الجماعية، وما هي الحقوق والواجبات التي تكفلها القوانين العمالية والبيئة التشريعية النقابية.

نقابة الغزل والنسيج ستظل عصية على كل متآمر

وأضاف أن نقابة الغزل والنسيج ستظل عصية على كل متآمر وفاسد، وستظل بيت العمال الكبير فاتحه أبوابها للجميع، وليعلم الجميع أن نقابة الغزل والنسيج هي لكل العاملين بالقطاع تدافع عنهم وتساندهم وتنصحهم وترشدهم وتعلمهم كيف يحافظون على حقوقهم وكيف يستردونها؟