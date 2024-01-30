رقم الاستعلام عن بطاقة التموين بالموبايل.. «عشان تعرف كل حاجة عنها»

أصحاب الدعم والفئات متوسطة الدخل، يمتلكون بطاقات تموينية لصرف السلع الأساسية بشكل مخفض مع بداية كل شهر، وعند الرغبة في معرفة نتيجة تجديد البطاقة أو تقديم طلب بفقدانها أو طلب جديد بالحصول عليها، يبحث الكثيرون عن رقم الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل، حيث يمكن معرفة النتائج المختلفة بأصحاب تلك البطاقات بطرق سهلة وبسيطة لن تستغرق دقائق معدودة.

وفي السطور التالية، نستعرض رقم الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل، للراغبين في الاتصال ومعرفة ما يبحثون عنه أو يهتمون بمعرفته من نتائج.

رقم الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، رقم للاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل، وهو ما نعرض تفاصيله في السطور التالية:

يمكن إرسال رسالة نصية يُكتب فيها رقم 1 إلى الرقم المختصر 9136، للاستعلام عن بطاقة التموين.

شروط الاستعلام عن بطاقة التموين عبر الموبايل

وتشترط للاستعلام عن التموين أن يتمّ كتابة الأرقام باللغة الإنجليزية وليست باللغة العربية، وبعدها يتم الحصول على الرقم السري للبطاقة من أجل التمكّن من صرف حصة الخبز والسلع المقررة لكل فرد وأسرة.

وترسل وزارة التموين رسالة نصية على الهاتف المحمول لصاحب البطاقة التموينية، بكميات السلع المنصرفة له من منفذ البقال التمويني، وذلك في محاولة من الوزارة للتصدي لتلاعب بعض تجار التموين، لدعم المواطنين.

خطوات الاستعلام عن صرف حصة بطاقة التموين

ويمكن الاستعلام عن صرف البطاقة وحصتها من السلع أو حصتها من الخبز، عبر بوابة مصر الرقمية للتموين عن طريق اتباع التالي:

1- تصفح الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية من خلال الضغط هنا.

2- تسجيل الدخول على البوابة بحاسبك عن طريق كتابة رقم الموبايل والرمز السري.

3- يتم الضغط على اختيار خدمة التموين.

4- الضغط على أيقونة الاستعلام عن صرف البطاقة.

5- الضغط على ابدأ الخدمة.

6- سوف يظهر على الفور بيانات البطاقة التموينية.

7- وفي النهاية انقر على خيار الموافقة على الشروط والأحكام، ثم الضغط على كلمة التالي لتظهر لك كل البيانات الخاصة بعدد أفراد ورصيد البطاقة من الدعم.

تفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل

يمكن تفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل من خلال الخطوات التي حددها المصرية للاتصالات لخدمات التموين، وهي على النحو التالي:

بعد استلام البطاقة من مكتب التموين قم بإرسال رسالة نصية لتفعيل البطاقة.

1- في حالة وجود رصيد كافٍ، ارسل رسالة نصية فارغة على رقم 91237.

2- في حالة عدم وجود رصيد كافٍ ارسل رسالة نصية فارغة على رقم 9136.

تكلفة الخدمة

جنيه واحد يخصم من الرصيد عند إرسال رسالة إلى 91237، ويخصم جنيهان من رصيد الدعم عند إرسال رسالة إلى 9136.

الاستعلام عن بطاقات التموين الموقوفة

يمكن للمواطن الاستعلام عن بطاقات التموين الموقوفة من خلال بوابة مصر الرقمية باتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من هنــا.

- اختار خدمة التموين.

- اضغط على الاستعلام عن صرف.

- تظهر آخر عملية تموينية وخبز صُرفت للبطاقة، وتحديد إدراج البطاقة على سيستم منظومة الدعم أو حذفها.

خدمات بوابة مصر الرقمية

وتقدم بوابة مصر الرقمية عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، العديد من خدمات التموين للمواطنين المستفيدين من التموين، منها ما يلي:

1- خدمات تفعيل بطاقة تموين.

2- خدمات إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين.

3- خدمة إصدار بطاقة تموين جديدة.

4- خدمة نقل من محافظة إلى أخرى.

5- فصل نفسي.

6- ضم أفراد أسرتي.

7- خدمة الاستعلام عن صرف.

8- خدمة إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا.

9- خدمة إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط.

10- إضافة الزوجة الغير مقيدة تموينيا.

11- إيقاف نفسي من على بطاقة تموينية، إيقاف بطاقة تموينية.

12- إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية.

خدمات أخرى لبوابة مصر الرقمية

وتقدم بوابة مصر الرقمية بعض الخدمات بعيدا عن التموين وهي كما يلي:

- عدالة مصر الرقمية، وهي خدمات متعلقة بالنواحي الجنائية والمدنية والاقتصادية والإدارية.

- خدمة المرافق، والتي تشمل السكن والكهرباء والمياة والغاز والصرف الصحى.

- خدمة التعليم والجامعات، وهي خدمات متعلقة بالتعليم العالي والجامعات وخدمات التنسيق والتعليم الإلكتروني.

- خدمة الحماية الاجتماعية المتعلقة بالدعم الاجتماعي كالبرامج الاجتماعية والعلاج على نفقة الدولة والتمويل العقاري.

- خدمة الملكيات، والتي تتعلق بالشهر العقاري والسجل العيني الزراعي والحضر.

- خدمات متعلقة بالأحوال الشخصية والأحوال المدنية والتوثيق والمرور.

- خدمة الشركات والمنشآت والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأمينات الاجتماعية.

- خدمات الرعاية الصحية من الإسعاف إلى العلاج.

- خدمة السفر والانتقال الداخلي والخارجي.