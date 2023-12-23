موعد فتح باب إضافة المواليد على بطاقة التموين.. يرتبط بهذا القرار

حددت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، موعد فتح باب إضافة المواليد على بطاقة التموين، موضحة تفاصيل مُهمة في هذا الشأن والمرتبط بالميزانية الجديدة، موضحة أن قرار إضافة المواليد يحتاج إلى صدور قرار رسمي بإقرار ميزانية جديدة يتم ضمها على ميزانية دعم المنظومة التموينية.

إقرار استحقاقات الدعم الجديدة

ووفق المصادر، فإنه بمجر إقرار ميزانية جديدة، يترتب عليها مباشرة إقرار استحقاقات الدعم الجديدة للفئات والأبناء الجدد بعد ضمهم على بطاقة التموين، وهنا وضحت المصادر، لـ«الوطن»، أن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، من المقرر أن يتقدم بطلب إقرار بند مالي إضافي لإضافة المواليد على بطاقة التموين؛ والتي تشمل حصة ثابتة من الخبز المدعم يوميًا والسلع التموينية شهريا.

موازنة وزارة التموين 2024 - 2025

القرار الذي يتقدم به الدكتور علي المصيلحي، يكون لتخصيص بند جديد على موازنة وزارة التموين 2024 - 2025، وهنا أكدت المصادر مُجيبة على موعد فتح باب إضافة المواليد على بطاقة التموين، أنه حال الموافقة على الطلب وإقراره في الموازنة العامة الجديدة للدولة سيكون من المفترض فتح باب إضافة المواليد عقبها مباشرة.

وبالنسبة لموعد إقرار الموازنة العامة الجديدة، سيكون في شهر يوليو المقبل، حيث أكدت المصادر، أن أمر الإضافة للمواليد مرهون بإقرار بندا إضافيا لإضافة المواليد في الموازنة الخاصة بوزارة التموين للعام الجديد.