استشهاد 76 فلسطينيا من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية على قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، أنه نتيجة لهجوم الاحتلال الإسرائيلي على مبنى في مدينة غزة، استشهد 76 فردًا من عائلة واحدة، بحسب ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

أكثر غارة دموية في الحرب

ووفقًا للمتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، يُعتقد أن الغارة التي وقعت أمس، من بين الأكثر دموية في الحرب حتى الآن.

وذكر «بصل» أن 16 رب أسرة من عائلة المغربي قتلوا بالإضافة إلى نساء وأطفال، ومن بين الضحايا كان عصام المغربي، الموظف السابق في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وزوجته وأطفالهما الخمسة.

بيان الأمم المتحدة

وبحسب البيان الصادر عن الأمم المتحدة، استشهد الرجل البالغ من العمر 56 عامًا، بالإضافة إلى زوجته لمياء (53 عامًا)، وأبناؤهما محمد (32 عامًا)، وسعود (30 عامًا)، ولمى (27 عامًا)، ولؤي (23 عامًا)، وعبيدة (13 عامًا).

وجاء في البيان: «عمل عصام مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمدة تقرب من 30 عامًا، حيث كان عضوًا محبوبًا في فريق برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، وتأثرنا بشكل عميق بفقدان عصام وعائلته، إذ يظلون في ذاكرتنا، ونؤكد أن الأمم المتحدة والمدنيين في غزة ليسوا هدفًا لنا».