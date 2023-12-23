الأمم المتحدة: 600 مليون شخص سيعانون من الجوع بحلول عام 2030

أعلنت الأمم المتحدة أن 600 مليون شخص سيعانون من الجوع بحلول عام 2030، وذلك يمثل 7% من سكان العالم، حسب ما نشرته الصفحة الرسمية للأمم المتحدة عبر منصة «إكس».

وأضافت الأمم المتحدة، أنه لا ينبغي لأحد أن يجوع أبدًا، مشيرة إلى أنه يجب العمل من الوقت الحالي من أجل عالم خالٍ من الجوع.

فولكر تورك: التجويع لا يمكن أن تكون وسيلة أو نتيجة للحرب

كما أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن التجويع لا يمكن أن تكون وسيلة أو نتيجة لأي حرب، وحث إسرائيل على التحرك الفوري لضمان وصول المواد الغذائية الإنسانية بما يتناسب مع الاحتياجات، حيث يعاني قطاع غزة من نقص كبير في المواد الغذائية نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر منذ السابع من أكتوبر قبل الماضي.

الأمم المتحدة: 2 مليون و200 ألف شخص يعانون من أزمة في الغذاء بغزة

وكان تقرير تابع للأمم المتحدة أكد أن حوالي 2 مليون و200 ألف شخص، يعانون من أزمة أو مستويات أسوأ من الانعدام الحاد للأمن الغذائي، وشدد التقرير على أنه على الرغم من عدم تجاوز عتبة المجاعة، فإن العاملين في المجال الإنساني يشعرون بالقلق بشكل خاص بشأن سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن.