تنفيذ أعمال رصف طرق بحوش عيسى ضمن الخطة الاستثمارية بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ضرورة متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

رصف طرق في حوش عيسى

وقامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة حوش عيسى برئاسة عمر لبيب، بمتابعة أعمال رصف فرعيات «شارع الجمهورية ومنطقة القضيب، والباشا، والسماك»، ضمن الخطة الاستثمارية بطول 10 كيلو مترات بتكلفة إجمالية 4 ملايين و500 ألف جنيه، لتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين.

وشددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي الطرق والرصف بالالتزام بالبرنامج الزمني والاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ.

رصف الطرق في مختلف قرى البحيرة

كما وجهت الدكتورة نهال بلبع رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة عمليات رصف الطرق في مختلف قرى محافظة البحيرة على مدار الساعة لمتابعة أعمال الرصف وسرعة حل المشكلات التي قد تعوق عملية الرصف.

يذكر أن هناك بعض قرى محافظة البحيرة تشهد عمليات رصف طرق ضمن الخطة الاستثمارية لخطة طرق البحيرة عام 2023-2024