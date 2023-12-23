مادلين مطر تطرح «فرح العيد» احتفالا بالكريسماس

طرحت المطربة اللبنانية مادلين مطر، أغنية جديدة بعنوان «فرح العيد» بالتزامن مع أعياد الكريسماس، إذ تعتبر مادلين الأغنية حالة بها مزيج من الإنسانية والدراما، بالإضافة لأجواء العيد والمرح، إذ ظهر الكثير من الأطفال معها داخل أحداث الكليب وهذا يعكس اهتمامها بالطفولة وفرحتهم بالكريسماس وأجواء احتفالات العام الجديد.

تفاصيل أغنية فرح العيد

أغنية فرح العيد من كلمات وألحان وتوزيع موسيقى فارس أبو ملهب، والكليب من إخراج ايلي أبو انطون وتم تصويره بمناطق متفرقة من لبنان على مدار 24 ساعة فقط، كما شهدت أحداث الكليب مشاركة تمثيلية لعدد من الممثلين من بينهم ميرنا مكرزل وايلي ابو أنطون.

ووجهت مادلين الشكر لكل من ساهم في صناعة الأغنية، مؤكدة أن رغبتها في رسم البهجة للأطفال من أهم أسباب تقديمها أغنية للكريسماس.