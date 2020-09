فيديو.. مادلين مطر تستعين بتفجير مرفأ بيروت في برومو "آه منك يا بلد "

طرحت المطربة اللبنانية مادلين مطر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" برومو كليبها الجديد "آه منك يا بلد" كلمات فادي حداد، ألحان شادي حداد وتوزيع إيلي سابا.

وعلقت مادلين عليها قائلة: "قريبا جدا العمل سيظهر للنور .. آه يا بلد"

واستعانت مادلين خلال الكليب بعدد من لقطات أرشيفية من تفجيرات مرفأ بيروت الذي راح ضحيته العشرات من اللبنانيين.

We're almost ready to show you what we're working on. Stay Tuned.#اه_منك_يا_بلد

Will be out very soon .



