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فيديو.. مادلين مطر تستعين بتفجير مرفأ بيروت في برومو "آه منك يا بلد "

كتب:

ياسمين محمود
08:31 م | الأربعاء 23 سبتمبر 2020
مادلين مطر

مادلين مطر

طرحت المطربة اللبنانية مادلين مطر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" برومو كليبها الجديد "آه منك يا بلد" كلمات فادي حداد، ألحان شادي حداد وتوزيع إيلي سابا.

وعلقت مادلين عليها قائلة: "قريبا جدا العمل سيظهر للنور .. آه يا بلد"

واستعانت مادلين خلال الكليب بعدد من لقطات أرشيفية من تفجيرات مرفأ بيروت الذي راح ضحيته العشرات من اللبنانيين.

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