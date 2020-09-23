فيديو.. مادلين مطر تستعين بتفجير مرفأ بيروت في برومو "آه منك يا بلد "

طرحت المطربة اللبنانية مادلين مطر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" برومو كليبها الجديد "آه منك يا بلد" كلمات فادي حداد، ألحان شادي حداد وتوزيع إيلي سابا.

وعلقت مادلين عليها قائلة: "قريبا جدا العمل سيظهر للنور .. آه يا بلد"

واستعانت مادلين خلال الكليب بعدد من لقطات أرشيفية من تفجيرات مرفأ بيروت الذي راح ضحيته العشرات من اللبنانيين.