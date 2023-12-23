رامي جمال يطرح أغنية أهي مشيت (فيديو)

أعلن رامي جمال، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، طرح أغنيته الجديدة أهي مشيت عبر موقع الفيديوهات يوتيوب بمشاركة المطرب فريد.

ونشر رامي جمال الأغنية، وعلق عليها: «أهي مشيت حاليا على يوتيوب، كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال، توزيع زاك، تصوير بوستر شريف مختار».

رامي جمال يروج لأغنية أهي مشيت

وطرح المطرب رامي جمال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، البوستر الدعائي لأغنية أهي مشيت، والتي تجمعه بالمطرب فريد.

ونشر جمال البوستر الدعائي معلقا عليه: «أهي مشيت كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال، توزيع زاك، تصوير بوستر شريف مختار، إنتاج أحمد جمال الفقي».

كما طرح رامي جمال أول أمس عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام البرومو الدعائي لأغنية أهي مشيت، وعلق عليه: «أهي مشيت الشتا وأغانيه.. ربنا معاكم بقى».