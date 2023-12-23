إدارة المواقف تٌلزم سائقي التوك توك بالتعريفة المُحددة في بني مزار بالمنيا

شنت إدارة المواقف بالتعاون مع مرور بني مزار في شمال محافظة المنيا، اليوم السبت، حملة مكثفة لضبط السائقين غير الملتزمين، استجابة لشكاوى بعض المواطنين من عدم التزام بعض سائقي التوك توك بالتعريفة المحددة.

وضع لاصق التعريفة على جميع التكاتك

وأوضح بيان الوحدة المحلية في مركز بني مزار أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من السائقين المخالفين، وتم تحرير محاضر ضدهم ومصادرة التكاتك الخاصة بهم، فيما تم وضع لاصق التعريفة على جميع التكاتك، على أن تكون التعريفة داخل المدينة 5 جنيهات، وأطراف المدينة 10 جنيهات.

وأكد عماد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار على استمرار الحملات المكثفة لضبط السائقين المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

ضبط منظومة النقل داخل المدينة

وأشاد عدد من المواطنين بالقرار، مؤكدين أنه يسهم في ضبط منظومة النقل داخل المدينة، ومنع التلاعب بالتعريفة، وقال حسين أبوزيد من أهالي المدينة: القرار جميل جدًّا بتحديد تسعيرة التوك توك بـ5 جنيهات داخل المدينة و10 جنيهات أطراف المدينة، لكن يجب تحديد المناطق الواقعة بأطراف المدينة وداخل المدينة بدقة.