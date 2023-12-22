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موعد إجراء مزايدة الانتفاع بالمسرح الروماني المشكوف في المنيا

كتب:

اسلام فهمي
09:06 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
المسرح الروماني المكشوف بالمنيا

المسرح الروماني المكشوف بالمنيا

أعلنت محافظة المنيا عن إجراء مزايدة للانتفاع بالمسرح الروماني المكشوف البالغ مساحته أكثر من 8 الآف متر مربع بشارع كورنيش النيل لإقامة نشاط ترفيهي.

موعد مزايدة الانتفاع بالمسرح الروماني

وذكر بيان نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا، إن الديوان العام سيجري مزايدة بالمظاريف المغلقة رقم 1 يوم الأحد الموافق 31 من شهر ديسمبر الجاري الساعة 12 ظهرا للانتفاع بالمسرح الروماني المكشوف البالغ مساحته 8649 متر مربع بكورنيش النيل بمدينة المنيا لإقامة نشاط ترفيهي لمدة 5 سنوات.

حسن استغلال وإدارة الأصول

وتسعى محافظة المنيا لاستغلال وإدارة الأصول ومنها المسرح الروماني المكشوف، ويقع في حي جنوب مدينة المنيا بالقرب من الكوبري العلوي الذي يربط شرق وغرب المدينة وتحديدا أمام المستشفى الجامعي في منطقة مميزة، وهو يستغل في أضيق الحدود إذ تقام به بعض الحفلات والفعاليات الرسمية بين الحين والآخر.

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بقلم اسلام فهمي