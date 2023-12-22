موعد إجراء مزايدة الانتفاع بالمسرح الروماني المشكوف في المنيا

أعلنت محافظة المنيا عن إجراء مزايدة للانتفاع بالمسرح الروماني المكشوف البالغ مساحته أكثر من 8 الآف متر مربع بشارع كورنيش النيل لإقامة نشاط ترفيهي.

موعد مزايدة الانتفاع بالمسرح الروماني

وذكر بيان نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا، إن الديوان العام سيجري مزايدة بالمظاريف المغلقة رقم 1 يوم الأحد الموافق 31 من شهر ديسمبر الجاري الساعة 12 ظهرا للانتفاع بالمسرح الروماني المكشوف البالغ مساحته 8649 متر مربع بكورنيش النيل بمدينة المنيا لإقامة نشاط ترفيهي لمدة 5 سنوات.

حسن استغلال وإدارة الأصول

وتسعى محافظة المنيا لاستغلال وإدارة الأصول ومنها المسرح الروماني المكشوف، ويقع في حي جنوب مدينة المنيا بالقرب من الكوبري العلوي الذي يربط شرق وغرب المدينة وتحديدا أمام المستشفى الجامعي في منطقة مميزة، وهو يستغل في أضيق الحدود إذ تقام به بعض الحفلات والفعاليات الرسمية بين الحين والآخر.