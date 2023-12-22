مياه الشرب في المنيا تعلن عن مناقصة عامة لتكريك وتطهير 24 محطة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إجراء مناقصة عامة بنظام المظروفين للعام المالي 2023-2024، لتكريك وتطهير 24 محطة مياه في مختلف أنحاء المحافظة.

وأوضحت الشركة في بيانها، أن المناقصة تتضمن عمليات تطهير وتكريك مأخذ محطات مياه الشرب، وذلك بهدف ضمان جودة المياه واستمرارية الخدمة للمواطنين.

وأضافت الشركة، أن قيمة الكراسة الخاصة بالمناقصة 2000 جنيها، بينما تبلغ قيمة التأمين 78 ألف جنيه.

التقديم على المناقصة بمخازن الشركة

وأشارت الشركة، إلى أن التقديم على المناقصة يتم من خلال مخازن الشركة في شارع عدنان المالكي أرض سلطان بمدينة المنيا، مقابل سداد قيمة الكراسة والتأمين.

وأكدت الشركة أن العطاءات تقدم في موعد غايته الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الجلسة الموافق 8 من شهر يناير المقبل 2024، وإذا صادف يوم الجلسة إجازة رسمية يعتبر موعد الجلسة أول يوم عمل، ولفتت الشركة إلى أن لها الحق في قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب.

تحسين جودة المياه واستمرار الخدمة

وتعد هذه المناقصة من أهم المناقصات التي تعلن عنها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، حيث تساهم في تحسين جودة المياه واستمرارية الخدمة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

ويأتي الإعلان عن هذه المناقصة في إطار الجهود التي تبذلها الشركة لتحسين جودة المياه والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والخطط الاستراتيجية.